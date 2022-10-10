استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

العالم-فلسطين

وأكدت وزارة الصحة، استشهاد الطفل محمود محمد خليل سمودي (12 عاما)، متأثرًا بجروح بالغة أصيب بها في 28 أيلول/سبتمبر الماضي في مخيم جنين.



وفي حينه، استشهد أربعة شبان، وأصيب 44 مواطنا بجروح مختلفة، خلال مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين.



والشهداء هم: عبد الرحمن فتحي خازم (27 عاما)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عاما)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عاما).



وبارتقاء الشهيد سمودي، يرتفع عدد الشهداء إلى 165، منذ بداية العام الجاري، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.