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العراق..مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الثلاثاء

العراق..مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الثلاثاء
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

نشر مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء.

العالم-العراق

وتضمن جدول أعمال جلسة الغد، 9 فقرات وكما موضح في أدناه:

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العراق..مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الثلاثاء

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