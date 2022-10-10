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ا ف ب: أحكام بالسجن بحق عشرة مصريين في السعودية بعد محاولتهم تنظيم ندوة في ذكرى حرب اكتوبر

الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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