شاهد... 20 أسيرا فلسطينيا يعلون الانضمام إلى معركة الأمعاء الخاوية

العالم - مراسلون

نغم لدادوة امرأه فلسطينية، زوجة اسير فلسطيني، انضم زوجها الى الاضراب الذي يخوضه الاسرى الادارييون رفضا لظروف اعتقالهم، لم تجد بدا من ان تاتي الى خيمة الاعتصام الدائمة وسط رام الله علها تجد في الخيمة خبرا يطفىء نارا لخوف ويخفض من منسوب القلق الذي تعيشه هي و50 عائلة فلسطينية ابنائهم بخوضون معركة امعاء خاوية جماعية بهدف كسر الصلف والغطرسة الاسرائيلية والتي تهدف دوما الى كسر صمود الاسرى الفلسطينيين.

وقالت زوجة الاسير احمد عبد الكريم نغم لدادوة لمراسل قناة العالم الاخبارية: "اول ما في الامر هو الشعور بالخوف والقلق على الوضع الصحي للاسرى، لأن حالة الاضراب تضر بصحتهم الجسدية، ومن جانب ثاني ليس هناك تفاعل شعبي مع حالة الاضراب، وكأنهم منسيين وانهم بحاجة اكثر للضغط وتفعيل قضية الاضراب".

30 اسيرا فلسطينيا بداوا اضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ اكثر من 15 يوما بهدف انهاء اعتقالهم الاداري الذي لا يستند الى اي قانون او محاكمة او تهمة او سقف زمني للافراج، في الساعات الاخيرة انضم عشرون اسيرا فلسطينيا الى الاسرى المضربين ليرتفع المضربين الى 50 اسيرا فلسطينيا، هؤلاء اليوم باتوا يشكلون صاعقا جديدا في الاراضي الفلسطينية قد ينفجر في اي لحظة.

وقال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدوره فارس: "معركة الاسرى معركة لا تتوقف تاخذ صورا واشكال مختلفة وبانضام 20 اسيرا، تصبح الحركة الاسيرة منخرطة كون الذين انضمو للاضراب، قسم منهم محكومين وقسم موقوفين، وقسم اداريين، وربما ذلك يساعد تحريك عملية الاتصالات وان تتحول الى مفاوضات".

هنا يلتمس ذوو الاسرى اي انباء عن ابنائهم او اي تحرك رسمي او شعبي يساندهم، والجرح النازف في نهاية المطاف يحتاج الى تضميد كي يتوقف، وجراح الاسرى النازفة تحاتاج الى تضميد وتحتاج الى التفاف شعبي حول قضيتهم.