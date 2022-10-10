شاهد.. مشروع تكتيكي عملياتي سوري روسي بالذخيرة الحية

العالم - سوريا

وقدم مدير المشروع شرحاً مفصلاً عن فكرة الأعمال القتالية والتي تضمنت عمل مفارز الاقتحام أثناء الهجوم في الجبال والغابات.

بُدئ المشروع بتمهيد ناري كثيف استخدمت فيه مختلف الوسائط النارية من مدفعية وراجمات صواريخ وهاونات وطيران حربي وحوامات وغيرها، وتم تركيز النيران الكثيفة وضربات الطيران القاذف على النقاط الحاكمة المعادية ومقرات القيادة واحتياطات العدو في العمق ومستودعات الإمداد.

وتقدمت وحدات الهندسة لفتح الثغرات في حقول الألغام والحواجز الهندسية المعادية مستخدمة الحشوات الهندسية الخاصة بفتح الثغرات.

ثم اندفعت مفارز الاقتحام ومجموعات الالتفاف عبر الوديان بالاستفادة من الغطاء النباتي والأشجار والغابات وباستخدام مختلف وسائل التمويه، مهاجمة المواقع المعادية بمختلف الوسائط النارية وبتغطية نارية جوية ورمايات كثيفة على العدو في العمق لمنعه من دعم نقاطه الأمامية.

ثم قامت مجموعات المهام الخاصة وبتغطية نارية من حوامات الدعم الناري بتنفيذ إنزال جوي بالحوامات خلف خطوط العدو وعلى النقاط الحاكمة بهدف قطع خطوط إمداده، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مجموعات الالتفاف مهامها وتمكُّنها من تطويق العدو، ما اضطره إلى دفع احتياطاته من العمق والقيام بهجوم معاكس مفترض بمختلف الوسائط النارية وباستخدام الطيران المسير لتعزيز نقاطه الأمامية ومنع تحريرها.

وقامت القوات السوري بالتصدي للهجوم المعادي المفترض عبر تنفيذ رمايات نارية كثيفة وضربات جوية على العدو المتقدم، ما أدى إلى تكبيده خسائر فادحة أجبرته على التراجع والانسحاب.

ثم قامت القوات بزج الأنساق الثانية من مفارز الاقتحام وتطوير الهجوم وإكمال تدمير العدو وتحرير المناطق التي كان يحتلها وتنفيذ كامل المهام المسندة بنجاح تام.