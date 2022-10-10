لماذا الإعلام الاسرائيلي يجند كل طاقته حول ملف ترسيم الحدود اللبنانية؟

العالم - العين الاسرائيلية

وبحث معلقو الشاشات وخبرائهم في تداعيات ذلك، وتوجهت الأنظار إلى الحدود الشمالية واحتمالات انفجار الوضع في أي لحظة.

على خط آخر كشفت التلفزة العبرية عن صفقة بين الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي عنوانها الكهرباء مقابل الماء.

وبعد اعلان الاحتلال عن بدء تجربة ضخ الغاز من الساحل باتجاه منصة كاريش وخوفا من رد فعل من جانب حزب الله جند الاعلام العدو نفسه لرسائل الطمئنة بأن هذه الخطوة لا تعني استخراج الغاز في ظل استنفار عسكري وأمني صهيوني في البحر وعلى الحدود الشمالية خوفا كما تقول القناة "12 العبرية".

هذه الموضوعات وسواها ناقش برنامج "العين الإسرائيلية" في أحدث حلقاته مع ضيف الحلقة:

الخبير بالشأن الإسرائيلي حسن حجازي