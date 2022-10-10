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ما الذي جعل رفع حالة التأهب القصوى في الاحتلال تنعكس سلبا عليه؟

الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال الخبير بالشأن الإسرائيلي حسن حجازي إن رفع حالة التأهب الإسرائيلي بعد رفض الاحتلال الملاحظات اللبنانية في ملف ترسيم الحدود انعكست سلبا على المجتمع الصهيوني.

العالم - خاص بالعالم

وأوضح حجازي في حديث لبرنامج "العين الإسرائيلية" على شاشة قناة العالم الإخبارية، أن الاستنفار الإسرائيلي لا يختلف عن السابق، وان نظرة وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس التي تحدثت عن أن جيش الاحتلال وضع في حالة استنفار قصوى، وهذه المسألة ولدت حالة من الرعب بين المستوطنين، وهي لم تنعكس على الجانب اللبناني، لأن اللبنانيين لم يعودوا يأبهون لتهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي، بينما في المستوطنات الشمالية كان الأثر سلبيا جدا، حيث ارتفعت الصرخة في مجالس المستوطنات لتفسير ما يحصل خوفا من رد حزب الله.

وأشار حجازي إلى أن هناك خشية صهيونية من أن يحصل أي نوع رد فعل من المقاومة باتجاه كاريش، لهذا يريد أن يبرر الاحتلال المسألة من دون الخوض في المواجهة، بأنه ملتزم بالخط الأحمر التي تحدثت عنه المقاومة أنه لا استخراج من حقل كاريش من دون ترسم الحدود البحرية مع لبنان، مؤكدا أن هذه معادلة ثابتة فرضتها المقاومة.

وأكد الخبير بالشأن الإسرائيلي، أن الكيان الصهيوني يخشى التصعيد في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، لأنه يدرك أن الذهاب نحو الاستخراج من حقل كاريش والاعتداء على الحقوق اللبنانية وعدم الاعتراف بالحق اللبناني في خطوط الترسيم سيؤدي مواجهة المقاومة، موضحا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يخشى التصعيد ليس حبا بالسلام إنما خوفا من رد الفعل الذي ستلجأ إليه المقاومة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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