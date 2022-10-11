شاهد.. صورة تفضح زيف الاعلام السعودي

العالم - خاص بالعالم

آخر حلقات التآمر شهدناه خلال الايام الاخيرة حيث قادت وسائل اعلام غربية واخرى سعودية او ممولة سعوديا حملة التحريض هذه، لكن ما هي الآليات التي تسخدمها هذه القنوات للوصول الى مبتغاها .

ونبقى في ايران حيث بثت وسائل اعلام ايرانية مقاطع مصورة من الاحداث التي شهدتها مدينة زاهدان يوم الجمعة الثلاثين من سبتمبر الماضي حيث هاجم عدد من المسلحين مركزا للشرطة وسط المدينة، وتظهر في هذا الفيلم بوضوح الاسلحة النارية التي استخدمها المسلحون في الهجوم .

وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسع مع هذه الاحداث حيث كتبت ماري حول هذا الموضوع مغردة: "كل انسان واعي وشريف يفهم ان هذه المؤامرة ضد ايران هي بفعل الصهاينة و لكن من اعمى الله بصيرته سيبقى الى يوم القيامة اعمى".

وغرد صالح ابو عزة حول هذا الموضع كاتبا: "الإسرائيلي" يشعر بأنّ أعمال الشغب في إيران تُمثّله بقوة".

علق محمد غروي كاتبا: "في أوج الهجمة على النظام وإتهامه بعدم مراعاة حقوق المرأة تأتي هذه الصورة لتكذب كل شيء، السيد رئیسي يعرف كيف يواجه بالعقل".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...