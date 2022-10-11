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الحرق والقتل والغصب والنهب .. ديدن جبل عليه الصهاينة 

الحرق والقتل والغصب والنهب .. ديدن جبل عليه الصهاينة 
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

اقدم صهاينة في بلدة الخليل بفلسطين؛ على تمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها، فى مشهد يبرهن على الهمجية الصهيونية وإرهابها وعنصريتها البغيضة .

استشهد الطفل الفلسطيني محمود محمد خليل سمودي، متأثراً بإصابته الخطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم جنين، شمال الضفة المحتلة .

تتخذ دولة الاحتلال الاسرائيلي من الاستيطان وسيلة أساسية في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها منها واحلال اليهود الغرباء من مختلف بقاع العالم مكانهم .

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