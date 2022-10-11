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مسئول رفيع المستوى في الدوما الروسي :

"موسكو لا تهدف إلى إزاحة النظام الحاكم في أوكرانيا"

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي،" ليونيد سلوتسكي":"إن موسكو لا تهدف إلى إزاحة النظام الحاكم في أوكرانيا، وإنما تسعى إلى منعه من امتلاك أسلحة دمار شامل".

العالم - روسيا

وذكر سلوتسكي، في تصريح متلفز مساء الإثنين:" أن روسيا تتحرك من خلال العمليات العسكرية الحالية من أجل الدفاع عن أمنها القومي، وذلك في ظل ما يحدق به من مخاطر بسبب "ممارسات كييف"، وليس لأجل تفكيك النظام السياسي في أوكرانيا.

وأشار المسئول الروسي، إلى أن الضربات التي شنتها بلاده الاثنین على عدد من مناطق أوكرانيا، كانت ردا على الهجمات الأوكرانية على الجسر الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم.

وأكمل المسئول الروسي رفيع المستوى، أن أوكرانيا حاولت أن تأتي بحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الحدود المتاخمة لروسيا، الأمر الذي نظرت إليه موسكو بمثابة تهديد وجودي لها "نحن ندافع ولا نهاجم".

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي "منذ ثمانية أعوام، ونحن نشهد على مهاجمة أوكرانيا للأقاليم الروسية في لوجانسك ومناطق أخرى، وهذه الضربات تصيب البنية التحتية الروسية"، متابعا أن الجيش الأوكراني يضرب أهدافا مدنية.

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