شاهد.. هكذا صنعاء خاطبت العالم بأسره

العالم - خاص بالعالم

بحضور مهيب وكبير غصت الساحات والشوارع في صنعاء وعدد آخر من المدن بملايين اليمنيين احتفالا بمولد خاتم الانبياء والمرسلين ابو القاسم محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وكما كل عام في الـ22 من ربيع الاول يستلهم الشعب اليمني من هذه المناسبة ثباتهم ووحدتهم.

وجاء في حساب اليمن حضارة وتاريخ وجمال حول هذا الموضوع: "تجربه حرب ثماني سنوات معى تحالف عربي بدعم عالمي يظهر ميزان قوتنا، عروضنا العسكريه في جميع الميادين تحكي عظمه قوتنا اما الخروج في المولد النبوي ليس استعرض قوه هو تعبير عن ايماننا وحبنا لرسول امتنا وتمسكنا بديننا وهذا سبب رعب اعداء الله والمسلمين".

وجاء في حساب البحر الهاشمي المحضار حول هذا الموضوع: "ها هي صنعاء ترسل رسالتها للعالم بأن سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله يسكن في كل بيت وفي قلوب جميع ابنائها، وبانه العاصمة المحمدية قولاً وفعلاً".

وكتب ابو امجد مغردا: "في الوقت الذي يبتعد فيه أدعياء الإسلام عن نهج رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) يزداد أرتباط الشعب اليمني برسول الله وبسيرته" .