أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

القائد.. القوى الغربية لا تتردد عن إنتهاك خطوطها الحمراء كلما إقتضت مصالحها ذلك.

- ابرار ..

وزارة الخارجية .. نهج إيران مازال الإلتزام بمسار مفاوضات إحياء الإتفاق النووي .

- اعتماد ..

رد روسي إنتقامي على تفجير جسر القرم بقصف صاروخي للمدن والبنى التحتية بأوكرانيا .

- خراسان ..

كييف والصباح الساخن جدا.. العاصمة الأوكرانية تتعرض لقصف صاروخي روسي مكثف.

- كيهان ..

إستشهاد اكثر من مئة فلسطيني على يد جنود الإحتلال منذ بداية العام بالضفة الغربية.

- ايران ..

مستوطنون صهاينة بالضفة الغربية يضرمون النار في نسخة من القرآن الكريم .

- سياست روز ..

تظاهرات شعبية في البحرين ضد الإنتخابات الصورية وتنديدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني .

- جوان ..

حزب الله لبنان يؤكد ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية .

- رسالت ..

أوروبا ستتحول لجحيم للمهاجرين واللاجئين بوصول تيارات يمينية عنصرية متطرفة للسلطة ببلدانها .

- جام جم ..

كوريا الشمالية تجري سابع تجربة صاروخية لها منذ بداية العام ردا على التهديدات الأمريكية .

- آرمان ملي ..

أسكتلندا تشهد جهودا وتحركات واسعة لإجراء إستفتاء جديد على الإنفصال من بريطانيا .

- كار وكاركر..

بايدن وشولتز يؤكدان رفض أمريكا وألمانيا الإعتراف بضم روسيا مقاطعات أوكرانية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( الدخول في دائرة الواقعية)..

اوبك بلاس قررت خفض سقف انتاجها النفطي بواقع مليوني برميل يوميا لاعادة الاستقرار لمعادلات الاسواق النفطية . ان موافقة السعودية على هذا القرار رغم الارادة الامريكية, فجر ردود فعل غاضبة بواشنطن التي اعتبرت موقف الرياض خيانة للعلاقات التقليدية الوثيقة بين امريكا والسعودية وانحياز لروسيا في ظل اجواء تحديات وتداعيات الحرب باوكرانيا .ولكن..

( يبدو واضحا أن السعودية وجدت أن الموافقة على هذا القرار أفضل خيار بعد مصادقة جميع أعضاء أوبك بلاس عليه).

وبعبارة اخرى ارادت الرياض تفادي مواجهة عزلة نفطية واسعة النطاق من قبل اعضاء اوبك والبلدان الاخرى المنتجة والمصدرة للنفط كما ارادت ضمان مصالحها بتعزيز اسعار النفط العالمية , ولكن يبقى العامل الرئيسي الذي صاغ وبلورة الموقف السعودي الاخير هو توصل الرياض لقناعة تقول ان النفوذ الامريكي في المنطقة والعالم ينحسر بشكل متسارع وبات من الصعب الرهان على امريكا كحليف اهل للثقة عند الحاجة وان تغير الموازنات والمعادلات الدولية بات يفرض ضرورة توسيع علاقات السعودية مع قوى دولية اخرى لتعزيز ضماناتها الامنية والاقتصادية قوى منافسه لامريكا مثل روسيا والصين.

2- جام جم ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الحرب الأوكرانية وتشرذم الناتو ) كتبت صحيفة جام جم ...

الحرب الاوكرانية دخلت لمرحلة اكثر تعقيدا وخطورة بعد استهداف اوكرانيا لجسر بالقرم ولمناطق ضمتها روسيا بعد استفتاءات فيها , فالرد الروسي الصاروخي الواسع النطاق لكييف وللبنى التحتية الاوكرانية امس ينذر بأن الحرب ستأخذ منحى اوسع ..

( إن هذه المرحلة الجديدة من الحرب الأوكرانية تجعل من الصعب تصور إمكانية استئناف المفاوضات لوقفها فالمسار تصعيدي تماما)

وقد يجد الرئيس الاوكراني موقفا حرجا للغاية مع تزايد صعوبة الرهان على استمرار وزيادة الدعم العسكري من قبل حلف الناتو, فهذا الحلف يشهد اتساع الشروخ الداخلية بين بلدانه مع تفاقم وطأة ضغوط ونفقات دعمها العسكري لاوكرانيا على اقتصادياتها.

فما يحدث اليوم هو ان بلدان مثل فرنسا والمانيا باتت تميل للتخلص من هذه الضغوط والدعوة لفتح ابواب المفاوضات مرة اخرى بشأن اوكرانيا , وبلطبع مازالت بلدان اخرى بالناتو مثل امريكا وبولندا وبريطانيا تدفع نحو تأجيج الحرب الاوكرانية .

3- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( فرنسا واليونان ومصر تعارض إتفاقيات تركيا وليبيا )..

اعلن وزراء خارجية كل من فرنسا واليونان ومصر عن معارضة هذه البلدان الثلاثة للاتفاقيات التي ابرمتها تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بطرابلس وخاصة لاتفاقية التنقيب عن الطاقة بالبحر الابيض المتوسط..

( هذه البلدان إعتبرت هذه الإتفاقيات غير قانونية لأنها مبرمة مع حكومة إنتهت مهامها بليبيا ولكونها تشكل تهديدا لإستقرار المنطقة )

وقال وزير الخارجية المصري ان حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس لم تعد شرعية بعد انتهاء مهامها وتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا بليبيا .

وترى محافل دولية ان تركيا تستعد لتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز قرب المياه الاقليمية القبرصية واليونانية وان المنطقة قد تشهد اجواء تصعيد خطير .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( لا لحلف الناتو) ..

انضمت فرنسا لمجموعة البلدان الاوروبية التي تشهد مطالبات داخلية وتظاهرات تدعو للخروج من عضوية حلف شمال الاطلسي الناتو, بلدان مثل المانيا وهنغاريا وايطاليا.

( إن فرنسا تشهد منذ أيام تظاهرات منددة بالغلاء وتدني مستويات المعيشة , ومطالبات بالإنسحاب من حلف الناتو )

ان الذي يحدث في الواقع يجسد تفاقم وطأة ضغوط الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه البلدان الاوروبية الاعضاء بحلف الناتو والاتحاد الاوروبي على اقتصاديات هذه البلدان, فهذه الضغوط تجسدت بتفاقم التضخم والغلاء ونقص الوقود والبطالة.

تن فرنسا مبين البلدان الرئيسة بحلف الناتو والاتحاد الاوروبي ممن تواجه وحتى قبل الحرب الاوكرانية مطالبات داخلية واسعة تدعو لانتهاج سياسات مستقلة والخروج من الناتو او تقليص عضوية فرنسا فيه وفي الاتحاد الاوروبي ايضا وجاء التتبعات والتداعيات السلبية لهذه الحرب عاملا جديدا يعزز التيارات الداخلية التي تقول لا للناتو.

5- آرمان امروز..

كتبت صحيفة آرمان امروز في تقريرها( المنامه وضغوط منظمات حقوق الإنسان)..

كشفت دراسة مشتركة اعدتها منظمة مراقبة حقوق الانسان ومنظمة حقوق الانسان والديمقراطية البحرينية عن وجود تعاون امني واستخباراتي وثيق بين لندن والمنامة.

( صحيفة التلغراف البريطانية قالت إن هذا التقرير يفضح تقديم لندن دعما ماليا وتقنيا لاجهزة الأمن البحرينية لقمع المعارضة )

وترى التلغراف ان بريطانيا تتجاهل بدعمها لاجهزة الامن البحرينية للتنكيل بالمعارضة السلمية كل اسس ومبادئ حقوق الانسان وتغمض عينها عن المحاكمات الصورية واصدار احكام اعدام بحق المعارضين السياسيين السلميين .