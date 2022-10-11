بري ليس في صدد تعديل تاريخ الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية 

العالم _ لبنان

وقال بري اليوم الثلثاء لصحيفة الجمهورية بخصوص أن أحداث 13 تشرين الأول تنطوي على رمزية خاصة بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، سأل بري: هل 13 تشرين الأول هو عيد رسمي؟ ليس على حدّ علمي.

أضاف: أنا التزم بالأعياد الوطنية فقط ولا شيء سواها.

وحول ما إذا تعطّل النصاب إذا اتسعت رقعة المقاطعة للجلسة؟ أشار بري، إلى أنّ من يغيب عن الجلسة يتحمّل مسؤولية موقفه. وإذا لم يتوافر النصاب، أحدّد موعداً آخر، لا مشكلة.

وعمّا اذا كان قد تعمّد استهداف او استفزاز |التيار الوطني الحر من خلال تحديده موعد جلسة في اليوم الذي يصادف ذكرى إخراج العماد عون بالقوة من قصر بعبدا، ردّ بري مبتسماً: ما كنت داير بالي..

يوم 13 تشرين 1990 شهد خروج ميشال عون من بعبدا بالقوة و في الذكرى السنوية لهذة لمناسبة أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنّ تكتل لبنان القوى، على الأرجح لن يشارك في جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل.

وقال باسيل: نعتبر ذلك إهانة لأن الجلسة تتزامن مع ذكرى 13 تشرين، وربما أرادوها في هذا التاريخ عمدا لأنهم لا يريدون نصابا للجلسة.. وحتى لو تأمن النصاب فالجلسة لن تكون مفصلية.