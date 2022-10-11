انتشار مكثف للمستوطنين واختناقات مرورية في محيط نابلس

العالم - فلسطين

وأغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم حاجز حوارة جنوبي نابلس مع وجود أعداد من المستوطنين ينفذون أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين، ما تسبب بأزمة خانقة، واضطرت المركبات لسلوك طرق بديلة.

كما تواجدت أعداد من المستوطنين وقوات الاحتلال قرب بلدة دير شرف على طريق نابلس طولكرم.

واقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين منطقة المسعودية بأراضي بلدة برقة شمال غربي نابلس، ونصبوا الخيام ووضعوا الكرفانات فيها.

وأعلنت قوات الاحتلال نيتها إغلاق دوار دير شرف باتجاه جنين وطولكرم لتمكين المستوطنين من تنظيم مسيرة استفزازية في الساعة الثانية ظهرا باتجاه منطقة المسعودية.