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نائب القائد العام للجيش الايراني: يجب معرفة سلوك العدو بدقة

نائب القائد العام للجيش الايراني: يجب معرفة سلوك العدو بدقة
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

دعا العميد "محمد حسین دادرس" نائب القائد العام للجيش الايراني الى معرفة سلوك العدو بدقة، وأكد ضرورة التحرك في مجال المعرفة ورصد كل محاولات العدو في مجال قدراته العسكرية.

العالم - ايران

جاء ذلك لدى زيارته جامعة "الشهيد ستاري" للعلوم والفنون التابعة لسلاح الجو في الجيش الايراني خلال لقائه النخبة في هذه الجامعة وتفقد مختلف اقسام الجامعة.

وأعرب هذا المسؤول العسكري عن ارتياحه لهذه الزيارة التي رافقه فيها عدد من القادة العسكريين لدى لقائه علماء الجامعة، مؤكدا أن قائد الثورة الاسلامية شدد دائما على ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية وقال: خلال زيارتنا اليوم لهذه الجامعة اتضحت لنا اكثر فاكثر التوجيهات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي) الذي اكد مرارا على الكوادر البشرية وايقنا مدى القيمة الوجودية والدور المؤثر للكوادر البشرية العالمة في الارتقاء بالقدرات العسكرية.

وأشار نائب القائد العام للجيش الايراني الى أهمية الرد على التهديدات من خلال استخدام تجارب العلماء في سلاح الجو وقال: ان هذه الطاقة توجد لدى هؤلاء الاعزة التي يمكن من خلال رصد التهديدات الموجودة في المنطقة تقديم الحلول لمواجهة هذه التهديدات والرد عليها خلال فترة قصيرة للغاية.

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