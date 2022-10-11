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حماس: العدوان المستمر على الأقصى سيواجه بمزيد من الفعل المقاوم

حماس: العدوان المستمر على الأقصى سيواجه بمزيد من الفعل المقاوم
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن "تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ، تؤكد إصرار الاحتلال على إشعال حرب دينية في كل المنطقة".

العالم - الإحتلال

وتابع في تصريح صحفي، أن "‏العدوان المستمر على الأقصى سيواجه بمزيد من الفعل المقاوم ولن تكون عملية شعفاط الأخيرة".

وأكد على أن "‏المرابطين والمرابطات في الأقصى يسطرون بطولة حقيقة في التصدي للاقتحامات وافشال مخططات الاحتلال".

وفي صباح اليوم، اقتحم مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، احتفالاً بما يسمى (عيد العُرش) تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

كما واقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وردًا على ذلك، أدى المرابطون صلاة الضحى في باحات الأقصى وسط تكبيرات جماعية تصدياً لاقتحامات المستوطنين.

وأدى بعض المستوطنين طقوسًا تلمودية عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى ، حاملين ما تسمى "القرابين النباتية".

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