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فيديوغرافيك.. 50 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

يواصل 50 معتقلًا فلسطينيًّا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، منهم معتقلون إداريون، وموقوفون، ومحكومون.

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فيديوغرافيك.. 50 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال

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