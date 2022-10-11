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إيران تواسي فنزویلا إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية

إيران تواسي فنزویلا إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها مع فنزويلا إثر الفيضانات التي اجتاحت البلاد، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين وتدمير المنازل.

العالم - ايران

وأعرب المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني"، عن تعاطفه مع فنزويلا شعبا وحكومة اثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد.

وعبر كنعاني عن صادق تعازيه ومواساته للحكومة والشعب الفنزويلي وأهالي وذوي الضحايا، جراء الفيضانات والانهيارات الارضية، التي اسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين وعشرات المفقودين.

وتواجه فنزويلا هطول أمطار استثنائية منذ أيلول/سبتمبر. وتسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة في فيضان الجداول وفي انهيارات أرضية في لاس تيخيرياس الواقعة على سفح جبل وتضم 50 ألف نسمة. وتم إعلان المنطقة المنكوبة "منطقة كوارث".

وأعلنت السلطات الفنزويلية مصرع ما لا يقل عن 36 شخصا، وفقدان 56 آخرين وتدمير نحو 800 منزل حتى الان.

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