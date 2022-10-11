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شاهد.. المواقف الشعبية والحزبية اللبنانية ازاء الصيغة النهائية لملف ترسيم الحدود

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

يجري الرئيس اللبناني ميشال عون الاستشارات اللازمة لبحث الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي على أن تعلن النتيجة قريبا.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في بيروت، أن ماتم انجازه اليوم في ملف ترسيم الحدود البحرية كان محط اهتمام الجميع في لبنان وان المواقف الشعبية والحزبية تعترف بدور المقاومة في ذلك.

وأضاف، أن لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي تمكن من الحصول على كامل حقوقه.

واوضح مرسلنا، أن الرئاسة اللبنانية اصدر ت بيانا رسميا تحدثت فيه بان الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة كانت مرضية للبنان.

هذا وقال رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد إنه تم التوصل إلى اتفاق تاريخي وإن هذا الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء الأمني والحكومة يوم غد الأربعاء للموافقة عليه قبل عرضه على البرلمان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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