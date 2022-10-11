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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا لكنها لم تتلق بعد أي اقتراح جاد للتفاوض

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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