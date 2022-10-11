الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل شخصين لحركة 'طالبان' بانفجار استهدف سيارتهما شرقي أفغانستان

مقتل شخصين لحركة 'طالبان' بانفجار استهدف سيارتهما شرقي أفغانستان
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول أفغاني محلي إن عنصري أمن، على الأقل، تابعين لحركة "طالبان" لقيا حتفيهما اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في مركبتهم شرقي البلاد.

العالم - افغانستان

وصرح رئيس إدارة المعلومات والثقافة في ولاية لغمان عبد النور رسولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الانفجار تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وأضاف أن الانفجار وقع حوالى الساعة 10 صباحا (0530 بتوقيت غرينتش) في وادي نورلام صاحب بمنطقة نيجار، بولاية لغمان.

وكان اثنان من أفراد شرطة المرور ومدني أصيبوا جراء انفجار في مدينة مهترلام بالولاية، أمس الاثنين.

وقالت حركة طالبان إن أسطوانة غاز مسال كانت محمولة على عربة سببت الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين على الفور، لكن شرق أفغانستان كان في وقت ما معقلا لمسلحي تنظيم داعش.

وعقب عودة حركة طالبان إلى السلطة العام الماضي، أصبحت التفجيرات التي تسقط ضحايا أمرا متكررا. وغالبا ما تتبنى جماعة "داعش" الوهابية المسؤولية عنها. وغالبا ما تستهدف الهجمات الأقليات الدينية، ومسؤولي طالبان.

روابط ذات صلة

اغتيال مسؤول في طالبان شمال أفغانستان بيد المجهولين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برلمان العراق يحدد الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية

مقتل شخصين لحركة 'طالبان' بانفجار استهدف سيارتهما شرقي أفغانستان

إردوغان يلتقي بوتين الأربعاء في 'أستانا'

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

نائب لبناني: المقاومة عملت بواجبها ووضعت الدولة في موقع قوة

الإحتلال يعترف بقدرات 'حزب الله' في تذليله ودفعه للجثو على ركبتيه