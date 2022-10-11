رئيس الجمهورية يزور كازاخستان الخميس

العالم - إيران

وتأتي زیاره الرئيس رئیسي إلی عاصمة کازاخستان، أستانا للمشارکه في القمه السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سيكا).

وتضم منظمة "سيكا" 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة دول مراقبة و5 منظمات دولية. وتحوّلت المنظمة على مدى العقود الثلاثة الماضية، إلى منتدى فعال للدبلوماسية متعددة الأطراف، حيث وحدت 27 دولة تحتل أكثر من 90% من أراضي القارة الآسيوية، وتمتلك موارد هائلة وإمكانات فكرية هائلة، إلى جانب ممرات النقل والأسواق سريعة النمو، والتي تنتج مجتمعة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفر ثلثي النمو الاقتصادي العالمي.