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ا ف ب: انقطاع الكهرباء عن نحو ألفي شخص في جنوب روسيا بعد ضربة أوكرانية

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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