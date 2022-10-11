تخريج دفعة جديدة من طالبات الكلية العسكرية السورية للبنات

العالم - سوريا

وناب عن الرئيس الأسد برعاية هذا الاحتفال اللواء نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، وكان في استقباله على المدخل الرئيسي مدير الكلية، وعدد من كبار ضباط القيادة العامة.

وبعد أن استعرض ممثل راعي الاحتفال حرس الشرف، تابع من عربة مكشوفة مع مدير الكلية استعراض دورات الطالبات المتخرجات، والدورات المشاركة في العرض العسكري.

وبُدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهداء الجيش السوري الأبرار، وعزفت موسيقا الجيش النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، تلا ذلك عرض عسكري شاركت فيه دورات الكلية.

وألقى اللواء ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للمتخرجات تهنئة الرئيس الأسد، وتمنياته لهن بالنجاح الدائم والتفوق المستمر في أداء مهامهن الوطنية إلى جانب رفاق العقيدة والسلاح الذين يعبرون أصدق تعبير عن الوفاء والانتماء للوطن الغالي.

وأكد ممثل راعي الاحتفال أن حاضرنا المشرف هو امتداد حيٌّ لتاريخنا العريق الزاخر بصفحات المجد والبطولة والعزة والفخار، وأن تاريخنا بما فيه من إنجازات وملاحم يجب أن يظل حاضراً أبداً في الضمير والوجدان دليلَ عملٍ، وصولاً إلى المستقبل المشرق الذي نريده جميعاً لأبنائنا وأجيالنا القادمة.

كما ألقت مديرة الكلية العسكرية للبنات كلمة أوصت فيها الطالبات بمواصلة بذل الجهود، لتطوير المعارف والخبرات، ليبقين السبّاقات والمتميزات في اختصاصاتهنّ، فبلادنا الحبيبة تستبشر بهنّ وتنظر إليهنّ بعين الأمل والتفاؤل، حتى يُسهمنَ في تطويرها وازدهارها وتألّقها.

بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه.

ثم أدت المتخرجات القسم العسكري، وتلي أمر النجاح، وتسمية الدورة باسم الشهيدة البطلة النقيب لينا رئيف مرزي، تقديساً للشهادة وتكريماً للشهداء.

بعد ذلك تم توزيع الهدايا الرمزية على المتخرجات، ثم قدمت الطالبة الأولى درع الدورة للواء ممثل راعي الاحتفال عربون وفاء وإخلاص، كما تمّ تقديم درع الدورة لذوي الشهيدة عربون عهد ووفاء لدماء الشهداء.

واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.