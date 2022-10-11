العراق يدعو المجتمع الدولي للتعاون من أجل تفكيك 'مخيم الهول'

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس الإثنين في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع» أن الأخير التقى في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد، مع القائم بالأعمال الأميركي ديفد برغر.

وأضاف البيان: إنه «جرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وملف «مخيم الهول»، وآفاق التعاون بين البلدين.

وأكد الأعرجي أن دعم وتعاون المجتمع الدولي للعراق يساعد على تفكيك وإنهاء «مخيم الهول»، ويجنب في الوقت نفسه المنطقة والعالم خطراً حقيقياً، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذا الملف بجدية عالية.

وسبق أن جدد الأعرجي، في 11 الشهر الماضي خلال لقائه سفير إسبانيا لدى بغداد بيدرو مارتينيز افيال، تأكيده أن بلاده تسعى لإنهاء ملف «مخيم الهول» وعودة قاطنيه إلى دولهم لمحاكمتهم هناك، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب.

وتحتجز "قسد" في مخيماتها شمال شرق سوريا التي يعد "الهول" أبرزها، إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين، آلافاً من ارهابيي تنظيم داعش وعائلاتهم بينهم الكثير من الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأصلية استعادتهم خوفاً من أن يرتد عليها إرهابهم، بعدما قدمت تلك الدول الدعم لهم في سورية.