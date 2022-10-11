شاهد.. برلماني ايراني: الاعلام الأجنبي يفبرك الأخبار ضد ايران

العالم - خاص بالعالم

قال مقتدائي، في حديث لبرنامج "من ايران على شاشة قناة العالم الاخبارية إن ما روجت له وسائل الاعلام الاجنبية عن الوضع الداخلي في ايران وفاة مهسا أميني كان عاريا عن الصحة تماما ويهدف لتأجيج الوضع في الداخل الايراني.

واشار مقتدائي الى أن خلال الاعوام الماضية قامت وسائل اعلام ارجنبية وسياسيون اجانب بفبركة الاخبار ضد ايران.

كشف نائب رئيس لجنة الأمن والسياسية الخارجية في البرلمان الايراني عباس مقتدائي، عن مخططات اجنبية بعد وفاة المواطنة "مهسا اميني" كانت تستهدف أمن ايران.

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