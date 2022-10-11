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شاهد.. تبجح المستوطنين في المسجد الأقصى

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

رقصات استفزازية وطقوس تلمودية هكذا هو المشهد داخل باحات المسجد الاقصى المبارك الذي شهد اقتحامات مكثفة من قبل الالاف من المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة التي تحتفل بما يعرف بـ"عيد العرش".

العالم - مراسلون

قوات الاحتلال انتشرت بمختلف ارجاء المسجد الاقصى المبارك لحماية وتسهيل هذه الاقتحامات للمستوطنين والتي قامت بمنع المئات من المقدسين والمصلين من الوصول اليه، وأبعاد المرابطين عن الابواب الرئيسية للمسجد الاقصى المبارك لتثبيت وبقوة السلاح التقسيم الزماني والمكاني للمكان الطاهر.

وتشهد مدينة القدس المحتلة حالة من الغليان بالشارع المقدسي في ظل فرض اجراءات مشددة ونشر عشرات الحواجز لأفراغ المدينة لصالح المستوطنين الذين يعيثون فسادا وخرابا داخل المدينة التي تتصاعد بها المواجهات رفضا لحالة الحصار التي تتعرض لها ومواصلة تدنيس المسجد الاقصى المبارك.

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