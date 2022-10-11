شاهد.. تبجح المستوطنين في المسجد الأقصى

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قوات الاحتلال انتشرت بمختلف ارجاء المسجد الاقصى المبارك لحماية وتسهيل هذه الاقتحامات للمستوطنين والتي قامت بمنع المئات من المقدسين والمصلين من الوصول اليه، وأبعاد المرابطين عن الابواب الرئيسية للمسجد الاقصى المبارك لتثبيت وبقوة السلاح التقسيم الزماني والمكاني للمكان الطاهر.



وتشهد مدينة القدس المحتلة حالة من الغليان بالشارع المقدسي في ظل فرض اجراءات مشددة ونشر عشرات الحواجز لأفراغ المدينة لصالح المستوطنين الذين يعيثون فسادا وخرابا داخل المدينة التي تتصاعد بها المواجهات رفضا لحالة الحصار التي تتعرض لها ومواصلة تدنيس المسجد الاقصى المبارك.