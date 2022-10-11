عقد لقاء رسمي وعلني بين سفيرة الاحتلال ومريم رجوي

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وكشف موقع "tiranaweb.al" أنّ لقاءً جرى بين "الغاليت بالج ومريم رجوي في مقر أشرف في بداية رحلتها إلى جنوب ألبانيا يوم أمس"، مشيراً إلى أنه تمّ البحث حول كيفية تطوير العلاقات الإسرائيلية مع زمرة المنافقين "خلق".

وبحسب التقرير، فإنّ زيارة سفيرة الاحتلال لرجوي في معسكر أشرف جاء كردٍّ لزيارة رجوي لسفارة الاحتلال الإسرائيلي في الـ27 من أيلول/سبتمبر وبمناسبة العام الجديد اليهودي.

ويأتي ذلك، بعدما رفضت الحكومة الإيرانية، قرار ألبانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية معها، مشيرةً إلى أنّ القرار مبني على أساس ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشنّ طهران هجمات سيبرانية ضد تيرانا، عاصمة ألبانيا.

وكان رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، قد أعلن مؤخرا قطع العلاقات الدبلوماسية بإيران، بعد مزاعم اتهام الأخيرة بشن هجوم سيبراني مفترض ضد بلاده.

واعتقلت السلطات الإيرانية خلال أعمال الشغب الأخيرة في البلاد 49 عضواً من زمرة المنافقين وأعضاء من جماعات تكفيرية.

جدير بالذكر انه منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران سقط اكثر من 17 الف مواطن ايراني غالبيتهم من المدنيين جراء عمليات ارهابية قامت بها زمرة المجاهدين الارهابية .وغالبيتهم سقط شهيدا فقط لانهم يحملون علائم خاصة ( مثل شكل الملابس وطريقة لبسها ) او لدعمهم الثورة الاسلامية.

قصة زمرة خلق في ألبانيا بدأت عام الفين وثلاثة عشر عندما أجبرت واشنطن حكومة تيرانا على قبول قرابة ألفي عنصر من هذه الجماعة الارهابية كلاجئين بعد تفكيك معسكرهم في العراق، ومنذ ذلك الوقت والسكان الألبانيون يشعرون بقلق بالغ بسبب نشاطاتها على الاراضي الالبانية، حتى أن الكثير أحتجوا على هذا الحضور وطالبوا بطردها، لكن الحكومة الألبانية حاولت كبح الاحتجاجات، وبنت معسكرا للزمرة في اطراف العاصمة، ومنعت السكان والصحفيين من الدخول اليه.