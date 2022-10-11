شاهد.. ماوراء أزمة المحروقات في تونس؟

العالم - خاص بالعالم

ويواصل سائقو السيارات المحبطون الوقوف في الطوابير حتى بعد أن قالت وزيرة الطاقة إن النقص سينتهي يوم الاثنين بتسلم شحنة جديد من الوقود.

وبدأ الوقود في العديد من المحطات ينفد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع تباطؤ الواردات وتراجع الإمدادات الوطنية، مما أدى إلى تكدس السيارات في صفوف لمسافة كيلومترات في بعض الأماكن، وهو ما خلق اكتظاظا مروريا في عدة مناطق وتعطل مصالح المواطنين.

ويفسّر الاضطراب في توزيع البنزين دون رصاص خاصة، بالتأخيرات المسجلة في استقبال الشحنات، وبعمليات التثبت التي يتعين القيام بها عند دخولها الى البلاد، اضافة الى الظروف الدولية، بعد قرار اوبك بتخفيض نسبة الانتاج.

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