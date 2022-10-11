الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ماوراء أزمة المحروقات في تونس؟

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

طوابير طويلة تكتظ أمام محطات الوقود بسبب نقص المحروقات في تونس، أزمة تضاف إلى أزمات هذا البلد، وتثير الغضب والإحباط.

العالم - خاص بالعالم

ويواصل سائقو السيارات المحبطون الوقوف في الطوابير حتى بعد أن قالت وزيرة الطاقة إن النقص سينتهي يوم الاثنين بتسلم شحنة جديد من الوقود.

وبدأ الوقود في العديد من المحطات ينفد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع تباطؤ الواردات وتراجع الإمدادات الوطنية، مما أدى إلى تكدس السيارات في صفوف لمسافة كيلومترات في بعض الأماكن، وهو ما خلق اكتظاظا مروريا في عدة مناطق وتعطل مصالح المواطنين.

ويفسّر الاضطراب في توزيع البنزين دون رصاص خاصة، بالتأخيرات المسجلة في استقبال الشحنات، وبعمليات التثبت التي يتعين القيام بها عند دخولها الى البلاد، اضافة الى الظروف الدولية، بعد قرار اوبك بتخفيض نسبة الانتاج.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

سخط عام في تونس جراء الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية

أزمة شح الوقود تتجدد في تونس والمؤشرات لا تشير بانفراجة قريبة

انتشال 8 جثث قبالة السواحل التونسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميقاتي يطلب من 'توتال' بدء التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة 'بيت أمر'

بوتين يحذر من تسييس الطاقة النووية في العالم

الادمیرال تنکسیري: أي شخص يريد الإضرار بأمننا سيواجه ردا حاسما

'فضيحة كبرى' يتورط بها كبار المسؤولين الأميركان

ماذا قال السيد نصر الله للشعب اليمني في خطابه الاخير؟