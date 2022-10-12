واشنطن تدعو شركاءها لتسريع وتيرة مساعداتهم المالية لأوكرانيا

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وقالت يلين "ندعو شركاءنا وحلفاءنا للانضمام إلينا من خلال سداد التزاماتهم الحالية تجاه أوكرانيا وزيادة هذه المساعدات".

وأضافت أن هذه الأموال تهدف في آن معا إلى "مساعدة أوكرانيا على الاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية، ومساعدة أوكرانيا على البدء في البناء والتعافي".

وذكّرت الوزيرة الأمريكية بأن "الكونغرس أقر قبل أسبوعين 4.5 مليار دولار من الدعم المباشر لميزانية أوكرانيا، ويسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ بصرف هذه الأموال للحكومة الأوكرانية في الأسابيع المقبلة".

وتابعت يلين مخاطبة نظيرها الأوكراني "نتعهد بتزويدكم هذا التمويل في أقرب وقت ممكن، لأننا نعلم مدى أهميته في دعم مقاومتكم".

وهذه الحزمة من المساعدات التي أقرها الكونغرس في 30 سبتمبر تندرج في إطار مساعدة أكبر لأوكرانيا قدرها 12.3 مليار دولار صادق عليها المشرعون عندما رفعوا سقف الدين العام الأمريكي لتجنب "إغلاق" المؤسسات الفدرالية في الولايات المتحدة.