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روسيا تعرض التوسط في اجتماع بين أردوغان والأسد

روسيا تعرض التوسط في اجتماع بين أردوغان والأسد
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن إن موسكو عرضت التوسط في اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، لكن الزعيم التركي "ليس متحمسا جدا" لهذه الفكرة حتى الآن.

العالم- أوروبا

وقال قالن، يوم أمس لقناة 24Tv التركية: "لا توجد أرضية سياسية لعقد اجتماع بين أردوغان والأسد الآن، لكن أنقرة لا تغلق الباب أمام الدبلوماسية"، مضيفا أن روسيا عرضت التوسط في الاجتماع بين الزعيمين.

وأضاف قالن أن الرئيس التركي "ليس متحمسًا جدا لهذه الفكرة" حتى الآن.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الشهر الماضي، إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، مشددا على ضرورة أن يكون للمحادثات مع دمشق أهداف.

وتعكس تلك التصريحات تخفيفا في الآونة الأخيرة في موقف أنقرة المعلن تجاه الحكومة السورية بعد صراع استمر أكثر من عقد دعمت خلاله تركيا مجموعات مسلحة في سوريا.

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