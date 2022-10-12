لبنان على اعتاب نصر ثالث بدون سلاح!

العالم- ما رأيكم

ويرى مراقبون فلسطينيون ان لبنان في اصعب الظروف استطاع ان يحرر ارضه ومجاله الجوي بالمقاومة، وقدموا التهنئة للبنان بتحرير مياهه الاقليمية وحمايتها من خطر الاستعمار واستثماره وتخريبه ووقف التنصت وكل العبث الصهيوني والذي جاء نتيجة الوحدة اللبنانية التي تقف وراء المقاومة اللبنانية.

واوضح هؤلاء، ان الاوساط الاعلامية والمؤسسات البحثية الصهيونية اعترفت بان المقاومة اللبنانية هي التي انتزعت الترسيم الحدودي مع كيان الاحتلال، ووصفوه بالموقف العظيم والاستراتيجي بأن تكون المياه الاقليمية اللبنانية محرمة على الاسرائيليين في حين ان الكثير من المياه والشواطئ الاقليمية العربية يقطن بها الاسرائيليون.

بدورهم، اكد محللون لبنانيون ان لبنان تمكن من استيفاء حقوقه في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وانجز الامر بعد تسلمه النص النهائي من واشنطن.

واكدوا، ان المبعوث الامريكي آموس هوكشتاين كان قد اعاد صياغة نص اتفاق ترسيم الحدود وارسلها لنائب رئيس مجلس النواب اللبناني والذي بدوره سلمها لرئيس الجمهورية ميشال عون، حيث ينتظر ان يلقي الاخير خطاباً بعد خطاب السيد نصرالله.

واوضح هؤلاء، ان هناك مساراً سيظهر في الايام القادمة يصل فيه لبنان الى التتويج في الناقورة بمشهدية بان يقوم كل طرف بدوره بمعزل عن الآخر، باشراف الامم المتحدة.

واكدوا ان المبعوث الامريكي كان حريصاً على ان يتم الاتفاق مع لبنان بأسرع وقت ممكن، معتبرين ان لبنان نجح بصلابته على موضوع النقطتين العالقتين ودفع الاحتلال القبول بالامر الواقع، مشيرين الى ان الجهة المشغلة "توتال" هي التي ستتعاطى مع الاحتلال الاسرائيلي ضمن ما يسمى حصة الاحتلال بحقل قانا. وان الرئيس عون سوف يشكر في خطابه القادم نظيره الفرنسي على الدور الذي لعبه في اللحظات الاخيرة لاخراج هذا الوليد الى النور بالشكل الذي يناسب مصلحة لبنان.

ما رأيكم..

هل توصل لبنان إلى اتفاق منصف بشأن الترسيم البحري بعد تسلمه النسخة النهائية من واشنطن؟

ما أهمية حصول لبنان على كامل حقوقه وإزالة كل الالتباسات العالقة في النص النهائي؟

ماذا عن الضغوط التي مارسها الأميركيون على الجانب الإسرائيلي للقبول بتعديلاتهم؟

كيف يقرأ دور المقاومة في ما أنجز ووحدة موقف القيادات العليا الوطنية؟