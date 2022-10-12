صحيفة: الكونغرس يرفع قيوده عن بيع "إف -16" لتركيا

العالم- الأميرکيتان

وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف – 16" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس – 400"، كما ألغت واشنطن المذكرة المشتركة مع تركيا بشأن الطائرة "إف – 35"، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع "إف – 35"، وهي المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق عن اقتراح أمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، بل الجيل الرابع "إف – 16"، حيث سيجري الاتفاق على القضية في الكونغرس الأمريكي، حيث تضغط وزارة الخارجية في هذا الاتجاه، وتقنع أعضاء الكونغرس بأن الصفقة "تخدم مصالح واشنطن".

وكتبت الصحيفة التركية بهذا الشأن تقول: "جميع الشروط التقييدية التي أضيفت إلى مشروع القانون بشأن بيع طائرات إف-16 إلى تركيا قد أزيلت من نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون. تحتوي نسخة مجلس النواب من مشروع القانون أيضا على إضافة مماثلة مع الشروط، ولكن من المتوقع أن تتم إزالة هذه العناصر أيضا. بعد أن يكمل مجلس الشيوخ العمل على مشروع القانون، ستتم إحالته إلى نص مشترك مع نسخة مجلس النواب، وإرساله إلى طاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن للموافقة عليه".