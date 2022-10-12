البرلمان العراقي يعقد الخميس جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية + قائمة المرشحين

العالم-العراق

بدأت بقراءة اولى لعدد من مشاريع القوانين وانتهت بتحديد موعد التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، جلسة البرلمان حضورٌ نيابي يرافقه استعداد واضح للجلسة المقبلة بعد توافق سياسي ما بين حلفاء الصدر سابقا وقوى الاطار بحسب نواب. وقبل انتهاء الجلسة صوّت مجلس النواب على انهاء تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار من منصب وزير المالية وكالة ما اثار استغراب بعض النواب متسائلين عن الاسباب التي دفعت البرلمان بأتخاذ هكذا قرار في توقيت وصف بغير المناسب.

وبعد شوط طويلٍ من الخلافات، مجلس النواب قاب قوسين او ادنى من حسم اهم استحقاق دستوري سيمهد وبحسب نواب الى التشكيلة الحكومية بعد تكليف مرشح الاطار من قبل رئيس الجمهورية الجديد.

* الاتحاد الوطني: لا اتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية

هذا واعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الاربعاء، عن عدم الاتفاق مع الحزب الديمقراطي حول مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال سورجي لوكالة الفرات نيوز انه :"لا اتفاق مع الحزب الديمقراطي بشأن رئاسة الجمهورية"، كاشفاً عن "عرض الديمقراطي التنازل عن جميع الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، في الاقليم مقابل منصب الرئاسة".

واضاف "لا يمكن الامر لوجود احزاب كردية اخرى مشاركة في البرلمان، كما طرح الديمقراطي استحقاقات ٥٠ مقعدا في اقليم كردستان اكثر من مرة".

واشار سورجي الى "وجود ٢٤ ساعة قبل جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ولا نعلم الى ماذا ستؤول الامور وما هي المتغيرات الا اننا ثابتون على موقفنا حتى الان".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن في جلسة الثلاثاء عن تحديد يوم الخميس المقبل لعقد جلسة بفقرة واحدة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص الدستورية، موجها بتوزيع السير الذاتية للمرشحين على النواب.

وتتضارب المواقف والأنباء بشأن الجلسة بين حصول توافق واستمرار الخلاف على المرشحين وأبرزهم {برهم صالح} عن الاتحاد الوطني الكردستاني و{ريبر أحمد} عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

* قائمة أسماء المرشحين

وأعلن مجلس النواب العراقي، قائمة بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية المقرر انتخابه في جلسة يوم الخميس المقبل.

وذكر بيان للدائرة البرلمانية الاعلامية، أنه "واستنادا الى احكام المادة (٤) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢، يعلن مجلس النواب تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59) تسع وخمسون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (26) ست وعشرين مرشحاً للأسباب الاتية: "{أربعة مرشحين قدموا لاحقاً طلبات انسحاب من الترشح، وأربعة عشر مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية، ومرشحان اثنان لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية وثلاثة مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية، ومرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، ومرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه، ومرشح واحد لعدم استيفائه شرط العمر".

ولفت البيان الى "استيفاء ثلاثة وثلاثين مرشحاً لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:

1- فيصل محسن عبود صياد الكلابي

2- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

3- رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان

4- رعد خضير دفاك صايل الجنابي

5- خالد صديق عزيز محمد

6 - احمد موح عمران شبين الربيعي

7- شهاب احمد عبد الله علي النعيمي

8- خديجة خدايخش اسد قلاوس

9- حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي

10- كمال عزيز محمد رحيم قيتولي

11 - حسين محسن علوان حسين الحسني

12 - جمال كبسون حميد عباس

13- احمد خليل خضير خليل كاخوري

14- اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي

15- برهم احمد صالح احمد

16- لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد

17- كاظم خضير عباس حسن داوغنة

18- جبار حسن جاسم عبود

19- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف

20- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني

21 - هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي

22 - عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

23 - حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري

24- ثائر غانم محمد علي العثمان

25- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي

26 - ريبر احمد خالد زبير بارزاني

27 - حسين احمد هاشم وداعة الصافي

28- ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي

29- احمد ساجت هاشم حسن العامري

30- محمد عبيد جدوع عبد الله

31 - علي عبد حمد داود الطائي

32- عمر احمد كريم حسن به رزنجي

33- فائزة جبار محمد باباخان