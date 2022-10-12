شاهد.. الحرب في أوكرانيا تدخل مرحلة حاسمة ومصيرية

العالم - الأزمة الأوكرانية

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أعلن عبر تغريدة تلقي بلاده أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا وقال إن عهدا جديدا للدفاع الجوي بدأ في أوكرانيا. فيما اعلن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ في مستهل اجتماع للحلف ان الغربيين يدرسون تزويد کييف بمزيد من الانظمة الدفاعية الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية علی مختلف انحاء البلاد.

وعلى الأرض أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن قواتها استعادت خمس بلدات من القوات الروسية في منطقة خيرسون جنوبي البلاد.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فجدد رفضه المفاوضات مع روسيا لتسوية الأزمة الحالية في ظل حكم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين وقال إن المفاوضات بين كييف وموسكو إما أن تكون مع رئيس آخر لروسيا أو بتكوين مختلف.

من جهته قلل الرئيس الأميركي جو بايدن من احتمالية استخدام روسيا للسلاح النووي وقال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخص عقلاني لكنه أساء تقدير قدراته وأخطأ في حساباته بشكل كبير بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن:"أعتقد أنه تصور أنه سيتم الترحيب به بالأحضان، وأن كييف ستعود الى وطنها الأم روسيا، وأنه سيتم الترحيب به، أعتقد أنه أخطأ تماماً في التقدير".

في المقابل أعلنت أجهزة الأمن الروسية اعتقال ثمانية أشخاص بينهم خمسة روس للاشتباه بمشاركتهم في تجهيز الهجوم التفجيري الذي استهدف جسر القرم، وقالت الأجهزة الروسية إنه تم إرسال المتفجرات التي استخدمت في التفجير مطلع آب/أغسطس عبر زورق من ميناء أوديسا إلى ميناء في بلغاريا ليتم نقلها فيما بعد الى جورجيا وارمينيا قبل وصولها برا الى روسيا.

وكانت روسيا أعلنت توجيه ضربات صاروخية من البحر والجو ضد أهداف داخل أوكرانيا رداً على استهداف جسر القرم وقد قالت السلطات في كييف إن تلك الضربات طالت نحو ثلاثين بالمئة من البنية الحتية للطاقة في البلاد.