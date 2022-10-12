انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق

العالم-العراق

وانطلقت أول أيام السنة الدراسية الجديدة، اليوم؛ بعد أن أعلن وزير التربية العراقي حميد الدليمي، في وقت سابق، عن إعادة فتح المدارس في التاريخ المذكور.

ووجه الدليمي، دعوة إلى الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية والتدريسية كافة؛ لإقامة كرنفال تربوي تستقبل فيه الطلبة.

وناشد وزير التربية العراقي، المجتمع بشرائحه ومؤسساته، وأولياء الأمور؛ لأخذ دورهم، ومشاركة الوزارة بتوفير البيئة السليمة التي تضمن وتؤمن استقرار وانتظام الدوام في المدارس، وتحافظ على مكانة المعلم وقدسية المهنة".

ويلتحق أكثر من 12 مليون طالب بالمدارس في عموم العراق هذا العام، بينهم أكثر من مليون و300 ألف تلميذ في الصف الأول الابتدائي، حسب ما أعلنت وزارة التربية.

وفي محافظة كركوك، استعدت إدارات المدارس لبدء الدراسة باللغة الكردية، حيث زيَّنت المكان، ونظمت الكتب والشعب الدراسية؛ تحضيرا لاستقبال التلاميذ.