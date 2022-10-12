الصحة الإيرانية: تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا

العالم - إيران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 375 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 125 شخصا بين المصابين يرقدون في المستشفى.

وذكرت في تقريرها ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و533 ألفا و169 شخصا.

كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و328 الفا و346 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و880 ألفا و685 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

وأخذ عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورنا في إيران منحى تنازليا وتراجع عدد الإصابات إلى أقل من خمسمئة شخص يوميا فيما انخفض عدد الوفيات إلى أقل من عشرة أشخاص يوميا.