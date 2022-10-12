الاتحاد الكردستاني يرشح برهم صالح لفترة رئاسية ثانية في العراق

العالم-العراق

وقال القيادي في الاتحاد غياث السروجي، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض فكرة مرشح التسوية وهو مازال مصر على ترشيح برهم صالح لولاية ثانية ولا يوجد أي مرشح غيره للاتحاد”.

وبين السروجي ان “الحوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مازالت مستمرة، لكن دون الوصول الى أي حلول او اتفاق، ونأمل حصول تفاهم واتفاق قبل موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس”.

هذا وتداولت بعض المواقع الاخبارية اليوم الاربعاء، معلومات تشير الى اتفاق الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني على ترشيح عبد اللطيف رشيد لمنصب رئاسة الجمهورية.