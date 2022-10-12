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'الكابينة المصغرة' للاحتلال تصادق على اتفاق ترسيم الحدود

'الكابينة المصغرة' للاحتلال تصادق على اتفاق ترسيم الحدود
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر تأييده لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وشدد على ضرورة إقرار الاتفاق الذي جاء بوساطة أميركية.

العالم - الاحتلال

وجاء في بيان لحكومة الاحتلال أن المجلس الوزاري المصغر صادق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وشدد على الضرورة الملحة للتوصل إلى الاتفاق في هذه الفترة.

وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم للدفع بإجراءات المصادقة على الاتفاق قدما، وفيما لم يحدد البيان ما إذا كانت مسودة الاتفاق ستخضع لمراجعة الكنيست، تجتمع الحكومة لاحقا للمصادقة عليها قبل عرضها على الكنيست.

وأيد جميع وزراء "الكابينة المصغرة" االاتفاق، باستثناء وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، التي امتنعت عن التصويت، وستصوت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق لاحقا اليوم، لتمريره بمصادقة أولية، على أن تصوت عليه نهائيا بعد أسبوعين.

وأيد رئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، اتفاق ترسيم الحدود الحرية، بعدما تعالت تكهنات مؤخرا حول إمكانية معارضته للاتفاق أو استخدام الفيتو ضد المصادقة عليه.

وقال بينيت إنه "ليس كل ما هو جيد لبنان سيء لـ"إسرائيل"، ومن الصواب المصادقة على الاتفاق".

وأضاف أن الاتفاق "ليس انتصارا دبلوماسيا تاريخيا، لكنه ليس استسلاما مروعا".

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