الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

دعوات لمسيرة إسناد لمخيم شعفاط اليوم وسط رام الله

دعوات لمسيرة إسناد لمخيم شعفاط اليوم وسط رام الله
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

دعا الحراك الشبابي الفلسطيني في مدينة رام الله والبيرة، لمسيرة تضامنية؛ إسنادًا ودعمًا لمخيم شعفاط الذي تحاصره سلطات الاحتلال.

العالم - فلسطين

وناشد الحراك المواطنين، أوسع مشاركة في مسيرة الدعم والإسناد لأهلنا المحاصرين في مخيم شعفاط، اليوم الأربعاء (12-10)، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وأكد التجمع أن المسيرة ستنطلق بعد التجمع عند دوار المنارة، وسط مدينة رام الله، تحت شعار "على خطى شعفاط البطولة نبايع الأحرار".

بدوره، أكد الناطق باسم حركة "فتح" في مدينة القدس المحتلة، محمد ربيع، اليوم الأربعاء، أن "العصيان المدني، هو أحد أشكال المقاومة الشعبيّة الناجعة ضدّ جرائم الاحتلال".

وأضاف ربيع خلال حديثه لتلفزيون "عودة" الذي يبث برامجه من رام الله، أنّ القدس "أعلنت لفظها ورفضها للاحتلال وإجراءاته العقابيّة".

وأشار إلى أنّ "تخبّط الاحتلال، يدل على ما يعتريه من إفلاس أمني وسياسي، إضافة إلى الصراعات الداخلية بين أحزابه المتنافسة على حساب الدّم الفلسطينيّ".

وبيّن الناطق باسم "فتح" بمدينة القدس، أنّ "الاحتلال بإجراءاته العقابيّة وجرائمه المستمرّة يحاول التغطية على فشله وهزيمته أمام صمود أبناء شعبنا ومقاومته".

وأضاف ربيع أنّ حصار مُخيّم "شعفاط" لليوم الخامس تواليًا، وإغلاق البلدات المُحيطة به "لن يوفّر للاحتلال الأمن، كما أنّه لن يزيد أبناء شعبنا إلّا صمودًا ورباطًا".

وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيت لحم والخليل، نصرة لأهالي شعفاط.

وعمّ الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس، اليوم الأربعاء؛ استجابة لنداء أهالي مخيم شعفاط.

روابط ذات صلة

'الكابينة المصغرة' للاحتلال تصادق على اتفاق ترسيم الحدود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المصالحة الفلسطينية.. إعلان تفاصيل حول 'الورقة الجزائرية'

إیران ترد على تقرير الوكالة الذرية حول أجهزة الطرد المركزي الجديدة

شاعر جزائري وصف أمراء آل سعود بأنهم 'لا يسوون فردة حذاء' يغادر الجزائر

الأمم المتحدة تكشف عن انتهاكات لحقوق المهاجرين في ليبيا

اعتراف فرنسي بصعوبة تحقيق توافق مع الجزائر حول الذاكرة 'التاريخية'

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. دور حزب الله في الترسيم وتأثيره في المقاومة الفلسطينية