دعوات لمسيرة إسناد لمخيم شعفاط اليوم وسط رام الله

العالم - فلسطين

وناشد الحراك المواطنين، أوسع مشاركة في مسيرة الدعم والإسناد لأهلنا المحاصرين في مخيم شعفاط، اليوم الأربعاء (12-10)، في تمام الساعة الخامسة مساء.



وأكد التجمع أن المسيرة ستنطلق بعد التجمع عند دوار المنارة، وسط مدينة رام الله، تحت شعار "على خطى شعفاط البطولة نبايع الأحرار".



بدوره، أكد الناطق باسم حركة "فتح" في مدينة القدس المحتلة، محمد ربيع، اليوم الأربعاء، أن "العصيان المدني، هو أحد أشكال المقاومة الشعبيّة الناجعة ضدّ جرائم الاحتلال".



وأضاف ربيع خلال حديثه لتلفزيون "عودة" الذي يبث برامجه من رام الله، أنّ القدس "أعلنت لفظها ورفضها للاحتلال وإجراءاته العقابيّة".



وأشار إلى أنّ "تخبّط الاحتلال، يدل على ما يعتريه من إفلاس أمني وسياسي، إضافة إلى الصراعات الداخلية بين أحزابه المتنافسة على حساب الدّم الفلسطينيّ".



وبيّن الناطق باسم "فتح" بمدينة القدس، أنّ "الاحتلال بإجراءاته العقابيّة وجرائمه المستمرّة يحاول التغطية على فشله وهزيمته أمام صمود أبناء شعبنا ومقاومته".



وأضاف ربيع أنّ حصار مُخيّم "شعفاط" لليوم الخامس تواليًا، وإغلاق البلدات المُحيطة به "لن يوفّر للاحتلال الأمن، كما أنّه لن يزيد أبناء شعبنا إلّا صمودًا ورباطًا".

وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيت لحم والخليل، نصرة لأهالي شعفاط.



وعمّ الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس، اليوم الأربعاء؛ استجابة لنداء أهالي مخيم شعفاط.