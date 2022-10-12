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دور حزب الله في الترسيم وتأثيره في المقاومة الفلسطينية

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ الاعتراف الإسرائيلي بتغليب إرادة حزب الله في التفاهم على الترسيم البحري؟

العالم - خاص بالعالم

  • هل يشكل ما حصل سابقة في نزاعات الكيان البحرية مع جواره وقطاع غزة تحديدا؟
  • ماذا يعني تفعيل مسيرات المقاومة لإفهام العدو أنها حاضرة للدفاع عن حقوق لبنان؟
  • ما أهمية الكلام الإسرائيلي عن خضوع حكومتهم للمقاومة انتزاع الحق منها؟

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. دور حزب الله في الترسيم وتأثيره في المقاومة الفلسطينية