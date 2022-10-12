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مراسل العالم: المجموعات المسلحة الموالية لتركيا تعلن سيطرتها على بلدة قرزيحيل قرب عفرين شمالي حلب بعد معارك مع "هيئة تحرير الشام"

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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