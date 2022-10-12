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مراسل العالم: وفد من صنعاء يصل إلى السعودية بالتزامن مع وصول وفد سعودي يزور صنعاء من أجل استكمال اجراءات تتعلق بملف الاسرى

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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