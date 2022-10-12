سوريا والجزائر تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الثروات المعدنية

العالم-سوريا

وعلى هامش فعالية أسبوع الطاقة الروسي قال طعمة في تصريح لمراسل سانا في موسكو: كان لنا على هامش هذه الفعالية عدة لقاءات مع وزراء الطاقة لبعض الدول الصديقة، وأهمها مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، حيث ناقشنا كيفية تعزيز سبل التعاون بين بلدينا.

وأضاف: ناقشنا موضوع التعاون في الاستكشاف البري والبحري وفق الفرص المتاحة، وكذلك في السجيل الزيتي، وأيضاً التعاون في مجال الفوسفات والثروات المعدنية، واتفقنا على أن تتم دعوة وفد من سورية لزيارة الجزائر قبل نهاية هذا العام.

وحول آفاق التعاون مع وزارة الطاقة الروسية قال الوزير طعمة: لدينا اجتماع غداً مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، وسيتم خلاله الحديث حول مواضيع التعاون بين الجانبين وتتبع المشاريع، وخاصة “خارطة الطريق” المبرمة للتعاون بيننا وبين الجانب الروسي في مشاريع الطاقة، إذ إن لدينا مشاريع عديدة يتم تنفيذها الآن، وسيتم الوقوف على هذه المشاريع وإلى أين وصلت، وسيتم البحث عن مشاريع جديدة.

وأشار الوزير طعمة إلى أن اللقاء مع الجانب الروسي يعتبر دورياً لتعزيز التعاون وحل المعوقات التي تعيق تقدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها.