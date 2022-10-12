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روسيا توجه احتجاجا شديد اللهجة لليابان على اختبارات صواريخ 'هيمارس' الأمريكية

روسيا توجه احتجاجا شديد اللهجة لليابان على اختبارات صواريخ 'هيمارس' الأمريكية
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

سلمت الخارجية الروسية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للسفارة اليابانية في موسكو، على اختبار طوكيو صواريخ "هيمارس" الأمريكية خلال مناورات عسكرية في هوكايدو قرب الحدود الروسية.

العالم - روسیا

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن طوكيو تلقت تحذير الجانب الروسي من أنه سيتخذ إجراءات جوابية مناسبة لصد التهديدات العسكرية.

وقالت الوزارة إن تدريبات اليابان والولايات المتحدة أجريت في ميدان تدريب يوسوبيتسو، مشيرة إلى أنه في المرحلة التي تم فيها إنشاء ميدان التدريب هذا، أكدت وزارة الخارجية اليابانية أنه لا توجد خطط لاستخدامه لاختبار مثل هذه الأسلحة بعيدة المدى.

وأشارت موسكو إلى أن هذا مثال واضح آخر على "القيمة الحقيقية لتصريحات طوكيو الرسمية"، معربة عن دهشتها لربط وسائل الإعلام اليابانية المناورات بما تصفه بـ"العدوان الروسي على أوكرانيا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "نحن ننظر إلى التدريبات العسكرية هذه على أنها تحد لضمان أمن منطقة الشرق الأقصى في بلادنا، ونصر على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال. الجانب الياباني تم تحذيره أيضا من حتمية اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة لصد التهديدات العسكرية لروسيا".

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