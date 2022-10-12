مسؤول ايراني: لدينا ادلة حول تخطيط الجهات المعادية لنا مسبقا لاحداث الشغب

العالم - من طهران

وقال عموئي في حوار خاص مع قناة العالم الاخبارية خلال برنامج "من طهران": شهدنا في الأيام الاخيرة، احتجاجات وأحياناً أعمال شغب في مناطق متفرقة من إيران تتعلق بوفاة السيدة "مهسا أميني"، وعندما كانت السيدة أميني في الشرطة أثارت تساؤلات وشكوكا لدى المجتمع الإيراني، كيف وافتها المنية، ومنذ البداية أمر الرئيس الايراني والمسؤولين في البلاد ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية بإجراء تحقيق دقيق حتى يتم الرد على الالتباسات التي اثيرت عند المجتمع الايراني والذين خرجوا الى الشوارع والمعترضين.

واضاف: وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الاحتجاج ليس أمرًا محظورًا، ولكن ان يكون الاحتجاج إما في إطار تصريحات الممثلين عنهم أو أمام مجلس الشورى الإسلامي في أيام مختلفة، ولا يمكن الانكار بان لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية خصوم ومعادين يخططون لاستغلال هذه الشكوك والأسئلة لدى المجتمع الايراني.

وتابع عموئي: لا جدال في أن لدينا معطيات استخبارية وأمنية تؤكد بأن الجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية كانت قد خططت من قبل لاستغلال اول فرصة لاحداث الشغب في الشارع الايراني، وفي هذا الاطار شاهدنا كيف تم نشر روايات كاذبة حول وفاة هذه المواطنة قبل ان يتضح الامر وتنشر تفاصيل جديدة، وفي الوقت نفسه، جاءت المجموعات الانفصالية الكردية مثل "الديمقراطيين" و"كوملة" إلى الميدان وبدأت بأعمال الشغب، نحن في ايران نفرق بين الاحتجاج والاضطراب واعمال الشغب، الاعتراض عمل سلمي في إطار القانون يهدف الى تحسين الوضع، لكن الاضطراب عمل غير قانوني يهدف إلى انعدام الأمن والفوضى ضد المصالح الوطنية.

نحن وجهنا للجانب العراقي ما سنقوم به إذا لم يردع العراقيون الجماعات الإرهابية المهددة لأمن إيران

واردف قائلا: في أعمال الشغب هذه، وبحسب الاعتقالات التي حدثت وبيانات استخبارية وأمنية، كان واضحا لنا، وخاصة في محافظات شمال غرب ايران، أن الجماعات الانفصالية تعمل من قواعدها اللوجستية في منطقة كردستان العراق، وفي هذا الصدد اتخذت الجمهورية الاسلامية اجراءات اولية كرد فعل من اجل الحفاظ على أمنها الوطني.

وتابع: نحن قد حذرنا رسميا منذ فترة طويلة الحكومة العراقية، والسلطات في اربيل، بسبب تواجد الجماعات المعادية لايران في منطقة كردستان العراق، وعلى المستويات الدبلوماسية أيضًا، وقدمنا لهم بيانات عن العمليات العسكرية والتدريب العسكري والمعدات والأسلحة لهذه الجماعات، رغم انهم كانوا يعرفون بتواجدهم.

واشار الى ان هذه التيارات المعادية لإيران تعتمد بشكل أساسي على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وتستغل الأجواء التي قد تكون فيها أوجه قصور في إدارة بعض أجزاء المنطقة أو العراق، وهي تقوم بهذا الوجود، وعلى هذا الاساس تسعى الى ايجاد حالة عدم الاستقرار في إيران، وقد وجهنا هذا التحذير بالفعل وتم الإعلان عنه في مستويات مختلفة منذ أشهر وطلبنا من سلطات حكومة كردستان اتخاذ إجراءات لاخراج هذه المجموعات.

وقال عموئي: مؤخرا علمنا أن ممارسات هذه الجماعة لم تتوقف فحسب، بل تتصاعد، وأظهرت معلوماتنا الأمنية أن تواجد المخربين على حدود إيران قد تزايد، والأماكن التي تم عزلهم أو إقامتهم تزخر بهذه العناصر. لذا اضطرت الجمهورية الاسلامية للرد وقد أعلنا للجانب العراقي رد الفعل هذا من قبل وباننا اتخذنا إجراءات لاستهداف هذه المقار للجانب العراقي بأن النقاط التي نريد استهدافها تتواجد فيها المجموعات التخريبية. بالتأكيد الجمهورية الاسلامية الايرانية، تحترم سيادة الاراضي العراقية، وليس لدينا أي نوايا توسعية بشأن العراق، لكننا نعتبر العراق من أقرب الدول إلينا.

وتابع: قد يعبر المسؤولون عن آرائهم في قضاياهم الداخلية، لكن من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية، أعلنا عن موقفنا قبل اتخاذ أي إجراء وأعطينا التحذيرات اللازمة، وتوقعنا منهم تقديم رد دقيق قبل وقوع هذا الحادث. هذا أيضًا في حالات أخرى في السنوات الماضية عندما شهدنا الأعمال الإرهابية لبعض الجماعات مثل "بيجاك" أو "باك"، طلبنا رد فعل دقيق، لكننا رأينا أن هذا لم يحدث واضطررنا لإظهار رد الفعل هذا لحماية أمننا، نحن ونؤكد بان استهداف مواقع المعادين لنا والمخربين يأتي في إطار الدفاع عن أمن بلادنا.

الجانب العراقي أكد ألا يرضى أن تكون الأراضي العراقية مصدرا لزعزعة الاستقرار في إيران

وقال عموئي: لقد أعلنا من قبل عن موقفنا وقلنا أنه في حال حدوث ذلك سيكون رد فعلنا كما حدث فعلا، واعتقد انه ماكان ينبغي للسلطات العراقية ان تتفاجأ برد فعلنا، قد يكون للسلطات العراقية آراء، لكننا أوضحنا ذلك. لقد سبق وأن حذرنا، والآن نؤكد أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من استهداف هذه العناصر هناك تبادل للمعلومات بيننا وبين أصدقائنا في منطقة كردستان العراق.

وتابع: نشهد مواقف السلطات في حكومة منطقة كردستان العراق التي تقول إن هذه المجموعات لا مكان لها في إيران ، وقد أعلن ممثل منطقة كرستان العراق في إيران ، الذي له صلات ببلدنا، في مقابلة، بان لا مكان للجماعات المعاندة لايران في منطقة كرستان العراق، وكذلك السلطات العراقية تؤكد الآن أن الأراضي العراقية لن تستخدم لتهديد أمن إيران ونحن ننتظر نتائج هذا الأمر.وصلت اجراءات إيران بهذا الصدد إلى مرحلة حيث لم نعد نشعر فيها بعدم الأمان، وقد قمنا بردنا في هذه المرحلة ، واتضح للجهات العراقية بأن عليهم إنهاء وجود هذه العناصر، بان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتسامح مع الاعنمال التخريبية لهذه العناصر من منطقة شمال العراق، وفي هذه المرحلة انتهت اجراءاتنا، ونتوقع من السلطات العراقية منع إعادة نمو هذه الجماعات وفي هذه العملية الجمهورية الإسلامية تحترم سيادة العراق ومن خلال الحفاظ على الأمن بالتأكيد هناك فرصة للتطوير العلاقات بين إيران والعراق أكثر مما كانت عليه في الماضي.

وفاة مهسا أميني آلمتنا بالتأكيد ولكن هناك تصريحات من الجانب الكردي في العراق تتدخل بشأن داخلي خاص في إيران

وقال عموئي: موضوع وفاة السيدة مهسا أميني كان مصدر قلق وحزن لنا جميعاً كممثلين عن الشعب في البرلمان وحتى مسؤولي حكومتنا بأن تتدخل جهات خارجية في قضية داخلية مازال يتم التحقيق فيها، للأسف شاهدنا تدخل بعض الشخصيات من شمال العراق في هذه الامر، وهذا هو كان موضع اعتراض لدى الجمهورية الاسلامية بأن يتم التدخل من جهات اجنبية، في ملف داخلي مازال يتم التحقيق فيه، ولا يجب الخوض في قضايا وطنية، نعتقد أن القضايا السياسية للعراق يجب أن تناقش وتحل مع سلطاتهم الخاصة، ولهذا السبب أعربنا عن اعتراضنا على المستويات المعتادة، ولا نتوقع تكرار هذا الموضوع.

أعمال الشغب في إيران تتحرك من خلال تحريض تيارات معادية لإيران بما فيها قناة إيران إينترنشنال

وتابع عموئي:بادئ ذي بدء، يجب أن أؤكد أنه نعم، الاغتشاشات والاضطرابات التي حدثت، للأسف، في المرحلة الحالية ، بات واضحًا أنها تمضي قدمًا في تحريض التيارات المعادية لإيران ، وأحد التيارات المؤثر في هذا الأمر هو انترناشينال التي من الواضح أن مصادرها تؤمن من السعودية ، وهذا الامر غير المقبول بالنسبة لنا بأن تقوم قناة اجنبية بالتحريض على اعمال الشغب في إيران، ونحن نمسك بزمام أمننا، ولكن من موقع الحفاظ على أمننا الوطني نؤكد على انهاء هذه التدخلات وقد عبرنا لهم عن هذا الاحتجاج عبر المسارات الموجودة بيننا وبين السعودية وبان هذا الامر غير مقبول بأي شكل من الأشكال. بأنك تريد التحريض على الشغب من خلال دعم قناة تلفزيونية، نعتقد أن رسالتنا وصلت إليهم وعليهم أن يغيروا مسار حركتهم.

السعودية تدرك مكانة إيران في المنطقة ويجب ألا تدعم هكذا إعلام معاد للجمهورية الإسلامية

وقال عموئي: السعودية على دراية بموقف إيران في المنطقة، وقد تلقينا مؤخرًا مواقف إيجابية من سلطات هذا البلد وهذه المواقف الإيجابية يجب أن تكون مصحوبة بأفعال واضحة تظهر رغبتها الحقيقية في إعادة العلاقات السياسية مع الجمهورية الإسلامية، وبغض النظر عن الاحتجاج على الحكومة السعودية، فإننا نتابع هذا الموضوع من خلال القنوات القانونية، الاحتجاج على أداء وسائل الإعلام، وهذه الوسائل موجودة في لندن، ومن خلال أوفكوم سنتابع الإجراءات القانونية اللازمة للشكوى ضد وسائل الاعلام هذه بسبب ترويجها للعنف وانعدام الأمن في ايران.