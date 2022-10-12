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شاهد.. عصيان مدني يعم مخيم شعفاط وباقي البلدات في القدس المحتلة

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

القدس المحتلة (العالم) ‏12‏/10‏/2022 - شهد مخيم شعفاط وعدد من أحياء القدس المحتلة إضرابا شاملا تنديدا بالحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المخيم. وتشهد مدينة القدس مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي عززت من انتشارها في محاولة لضبط الأوضاع وسط تصعيد عمليات المقاومة.

العالم - خاص بالعالم

عصيان مدني واضراب شامل عم مخيم شعفاط وباقي بلدات وأحياء مدينة القدس المحتلة، وذلك بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية بالمدينة، إحتجاجا على أجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء مخيم شعفاط وبلدة عناتا وحملات التنكيل والاعتقال التي ينفذها الاحتلال عقب وقوع عملية معبر شعفاط العسكري التي اسفرت عن مقتل مجندة وجرح جندي أخر.

وقال عضو اقليم القدس في حركة فتح، عاهد الراشق، لقناة العالم: أطلقوا صرخة من المخيم لنصرة هذا المخيم ولفك الحصار عنه، ابناء فلسطين الحبيبة وابناء القدس والقوى الوطنية والاسلامية في مدينة القدس اعلنت الاضراب العام في المدينة والنفير نصرة لاهلنا في مخيم شعفاط والمناطق المجاورة له.

ويحاول الاحتلال الاسرائيلي السيطرة على الاوضاع الامنية داخل مدينة القدس التي تشهد مواجهات عنيفة بين الحين والاخر حيث تتخوف الاوساط الامنية داخل الكيان المحتل أن تنزلق الاوضاع الامنية داخل القدس المحتلة لتشمل باقي المناطق الفلسطينية بالداخل المحتل حيث قام بزج الالاف من قواته بمختلف أرجاء المدينة. وقال سفير فلسطين في تشيلي، عمار الزوربا، لقناة العالم: نراهن على جموع المقدسيين ولدينا ايمان مطلق بأن قوانا الوطنية والاسلامية ستقوم بدورها الفعال لنجدة اهلنا وعدم الاكتفاء فقط بالادانات دون فعل، ونتمنى ان يتم تعميم هذا النموذج على كافة المدن والقرى الفلسطينية.

ويعتبر أعلان الاضراب الشامل والنفير العام لهذا اليوم كخطوة أولى نحو التصعيد الشامل في حال لم يستجب المحتل برفع حصاره عن المخيم ووقف حملات الاعتقال بحق أبنائه وإزالة حواجزه الامنية العسكرية المنتشرة حول المخيم.

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