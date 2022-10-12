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ممثل إيران في الأمم المتحدة: نظرا للهجمات الإرهابية المستمرة لم يكن أمام إيران خيار سوى ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

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