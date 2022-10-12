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شاهد.. اشتباك مسلح بین المقاومین وقوات الاحتلال عند حاجز قلنديا

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء، النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة

العالم - فلسطين

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