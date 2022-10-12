الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصورة.. ضبط ملابس عليها العلم الإسرائيلي في صنعاء

بالصورة.. ضبط ملابس عليها العلم الإسرائيلي في صنعاء
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

اغلقت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة و مكتب الصناعة والتجارة بأمانة صنعاء اليوم محل تجاري يبيع ملابس أطفال عليها علم الكيان الصهيوني.

العالم- اليمن

واكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر عدم التساهل مع المتورطين باستيراد وتداول البضائع الإسرائيلية او تلك التي تحمل شعارات لكيان العدو الإسرائيلي .

وعبر الوزير المطهر عن شكره لتفاعل المواطنين والابلاغ على تلك المخالفات، مشيرا الى ان الرقابة المجتمعية لها دور فاعل في مساندة العمل الرقابي لمكاتب الصناعة والتجارة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات .

من جهته أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ماجد السادة ان الفرق الميدانية وبناء على توجيهات وزير الصناعة والتجارة قامت بمصادرة عينات تلك البضائع ومن خلالها تم الوصول إلى مستورد تلك الكمية.

بدوره أشار نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة محمد سودان الى ان الفرق الميدانية أغلقت محل التاجر الذي قام باستيراد تلك الكمية .. مؤكدا أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته الى الجهات المختصة.

روابط ذات صلة

ماذا قال السيد نصر الله للشعب اليمني في خطابه الاخير؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصورة.. ضبط ملابس عليها العلم الإسرائيلي في صنعاء

شاهد.. اشتباك مسلح بین المقاومین وقوات الاحتلال عند حاجز قلنديا

العراق.. كتلة جديدة تقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

تركيا: لا أرضية سياسية تسمح بلقاء إردوغان والأسد

الحشد الشعبي وطيران الجيش يقصفون مواقع لداعش الإرهابي شرق صلاح الدين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-10-2022